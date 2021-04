Serie A. Il Napoli passa 2-0 a Torino ed entra in zona Champions (Di lunedì 26 aprile 2021) Uno-due da ko firmato Bakayoko e Osimhen in due minuti (11' e 13'). Per i partenopei anche i pali di Zielinski e Insigne. Granata nei guai, al terzultimo posto Leggi su rainews (Di lunedì 26 aprile 2021) Uno-due da ko firmato Bakayoko e Osimhen in due minuti (11' e 13'). Per i partenopei anche i pali di Zielinski e Insigne. Granata nei guai, al terzultimo posto

Advertising

OptaPaolo : 21 - Il #Napoli ha trovato il gol per 21 partite consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo u… - OptaPaolo : 2- Il #Napoli ha segnato due reti nei primi 15 minuti di una trasferta di Serie A per la prima volta dal febbraio 2… - OptaPaolo : 102 - I migliori marcatori nella storia del #Napoli in Serie A: Dries #Mertens 102 Antonio Vojak102 Marek Hamsik10… - darioderrico : RT @RaiSport: ? Il #Napoli vince a #Torino e aggancia la #Juventus A segno #Bakayoko e #Osimhen nel primo tempo, espulso #Mandragora nel f… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – Serie A, la classifica: il Napoli agguanta la zona Champions: FO… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Napoli Serie A: Torino-Napoli, probabili formazioni ANSA Nuova Europa Corsa Champions: il Napoli aggancia la Juventus. La classifica della Serie A Il Napoli vince 2-0 col Torino allo Stadio Olimpico, la squadra di Gattuso ha 66 punti in classifica gli stessi della Juventus.

Serie A: Torino-Napoli LIVE Il Toro si presenta alla sfida forte di quattro partite senza sconfitte, comprese le ottime prestazioni contro Juve e Roma. Sono 135 i precedenti: 34 vittorie granata, 55 pareggi e 46 successi parteno ...

Il Napoli vince 2-0 col Torino allo Stadio Olimpico, la squadra di Gattuso ha 66 punti in classifica gli stessi della Juventus.Il Toro si presenta alla sfida forte di quattro partite senza sconfitte, comprese le ottime prestazioni contro Juve e Roma. Sono 135 i precedenti: 34 vittorie granata, 55 pareggi e 46 successi parteno ...