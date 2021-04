Serenata è il nuovo singolo di Anna Tatangelo prodotto da Dat Boi Dee

Advertising

SPYit_official : Anna Tatangelo torna con “Serenata”, il nuovo singolo... #annatatangelo #serenata #musica @_AnnaTatangelo_ - andreapalazzo2 : RT @SpettacoliNEWS: @_AnnaTatangelo_: esce venerdì 30 aprile il nuovo singolo #Serenata - Pinobianconero : @_AnnaTatangelo_ Anna Tatangelo: esce venerdì 30 aprile il nuovo singolo 'Serenata' - SpettacoliNEWS : @_AnnaTatangelo_: esce venerdì 30 aprile il nuovo singolo #Serenata - SMSNEWSOFFICIAL : ANNA TATANGELO: esce venerdì 30 aprile “SERENATA”, il nuovo singolo prodotto da Dat Boi Dee e disponibile in pre-sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serenata nuovo

Spettacoli News

30 aprile, con l'estate alle porte e un titolo che potrebbe far pensare a papabili tormentoni., facce ballà Anna.Tancredi invece si cimenta inRap di Jovanotti . Vince Sangiovanni . - Consigliato per te -... Per la prima volta, dopo Mi manchi , ascoltiamo ilsingolo del cantante napoletano, Loca . ...Anna Tatangelo torna venerdì 30 aprile con il singolo “Serenata”, prodotto da Dat Boi Dee e disponibile da oggi, lunedì 26 aprile, in pre-save.Il brano arriva dopo il grande successo di ...Tasto reset e Focu Meu per Raffaele, Il cielo contromano e La prima estate per Deddy. Restano sul palco Deddy e Raffaele, che se la giocano fino all'ultimo respiro con i rispettivi inediti. La sfida f ...