Scuola, docente positiva: 8 classi in Dad sull'isola di Ischia (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – "Si comunica che nel pomeriggio di sabato 24 aprile questa istituzione scolastica ha ricevuto la dichiarazione di positività al COVID-19 da parte di una docente della Scuola primaria". Per questo motivo otto classi della Scuola primaria di tre diversi plessi di Casamicciola, sull'isola d'Ischia, hanno seguito oggi le lezioni in didattica digitale integrata per la positività di una docente, diagnosticata sabato scorso. La donna era stata già affetta da Covid lo scorso anno ed aveva ricevuto la prima dose del vaccino qualche settimana fa, durante le vaccinazioni del personale scolastico di Ischia e Procida; dopo aver appreso la notizia, la dirigente scolastica dell'istituto Ibsen ha informato ...

