Samsung Z Fold | domanda di registrazione del marchio “conferma” il tablet pieghevoleHDblog it

Samsung Z Fold: domanda di registrazione del marchio "conferma" il tablet pieghevole

La gamma Fold potrebbe ampliarsi in futuro anche con un tablet pieghevole. Samsung registra il nome.

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Fold Il prossimo foldable di Samsung sarà un tablet pieghevole Tablet foldable di Samsung, come sarà Quello che potrebbe essere chiamato Galaxy Z Fold Tab , facendo riferimento alla denominazione degli esemplari di smartphone già prodotti (e con " Z Fold " unico ...

Samsung Z Fold: domanda di registrazione del marchio "conferma" il tablet pieghevole

Samsung avrebbe indirettamente confermato che la gamma Galaxy Fold potrebbe ampliarsi in futuro con un tablet pieghevole. La società coreana ha infatti fatto richiesta di registrazione presso la

Samsung Z Fold: domanda di registrazione del marchio "conferma" il tablet pieghevole HDblog Samsung Z Fold: domanda di registrazione del marchio "conferma" il tablet pieghevole Samsung avrebbe indirettamente confermato che la gamma Galaxy Fold potrebbe ampliarsi in futuro con un tablet pieghevole. La società coreana ha infatti fatto richiesta di registrazione presso la Europ ...

