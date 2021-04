Rocca Cencia | Celli | fuga maggioranza in commissione trasparenza

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “A quasi un anno dal sequestro giudiziario gli abitanti vogliono capire quale sara’ il futuro dell’impianto di. Per questo ho richiesto la convocazione oggi della, anche dopo numerose sollecitazioni dei residenti. Doveva servire a capire le intenzioni dell’Amministrazione Raggi e di Ama sull’impianto, ma ne’ l’amministratore unico di Ama, ne’ l’assessore all’Ambiente si sono presentati.” “Tutte le domande e i dubbi dei cittadini sono ad oggi senza risposte, un dato allarmante dopo le tante promesse in campagna elettorale ormai 5 anni fa e soprattutto a poche ore dalla conferenza dei servizi per l’autorizzazione Aia, Autorizzazione Integrata Ambientale, scaduta. L’assenza indica solo una cosa: la non volonta’ di assumersi responsabilita’ da parte della Giunta Raggi, del ...