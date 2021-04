Riaperture | Verdoliva Asl Napoli | “Preoccupato per persone senza mascherina”

Leggi su anteprima24

– "Iniziamo ad avere una fornitura piano piano adeguata alle nostre esigenze. Arrivano 30mila dosi Pfizer ma devono essere raddoppiate, anzi triplicate perché le seconde dosi si mangiano le forniture. La campagna va avanti ma, su 88mila per la fascia d'età 60-69 anni hanno aderito 44mila: bisogna stimolare le adesioni". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl1 Cirointervenendo a Radio Crc. Poi ha aggiunto: "L'adesione è su base volontaria e quindi non possiamo tirar fuori una percentuale sui residenti. Sugli over 80 abbiamo avuto 41mila adesioni su 53mila residenti e su alcune dosi abbiamo invece il 100%. Siamo in contatto con associazioni come Sant'Egidio per individuare quegli anziani che non hanno aderito per vari motivi. I vaccini stanno arrivando e li stiamo somministrando.