“Questione di soldi”. Isola dei Famosi, la bomba sul cachet di Tommaso Zorzi fa scoppiare la lite tra gli opinionisti (Di lunedì 26 aprile 2021) Non è un’edizione facile per l’Isola dei Famosi targata Ilary Blasi. Tra Paul Gascoigne che ha deciso di andarsene e Gilles Rocca che non smette di attirare a sé le antipatie del pubblico a casa, nonché dei suoi compagni naufraghi, non c’è stato nemmeno un minuto di pace. Lo stesso si può dire nei confronti di Ilary Blasi, che oggi è stata vittima di un risveglio davvero pessimo. Nel corso dell’Isola dei Famosi sono arrivati anche dei nuovi concorrenti, mentre altri sono andati via. Insomma, un rimescolamento di carte che potrebbe essere piuttosto decisivo. In studio non sono mancate le polemiche, mentre nel frattempo i naufraghi stanno cercando di sopravvivere anche se non è sempre semplice. Oggi si legge ovunque, tra siti e social, che a non funzionare correttamente sia lo schema scelto per far “scendere in campo” il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Non è un’edizione facile per l’deitargata Ilary Blasi. Tra Paul Gascoigne che ha deciso di andarsene e Gilles Rocca che non smette di attirare a sé le antipatie del pubblico a casa, nonché dei suoi compagni naufraghi, non c’è stato nemmeno un minuto di pace. Lo stesso si può dire nei confronti di Ilary Blasi, che oggi è stata vittima di un risveglio davvero pessimo. Nel corso dell’deisono arrivati anche dei nuovi concorrenti, mentre altri sono andati via. Insomma, un rimescolamento di carte che potrebbe essere piuttosto decisivo. In studio non sono mancate le polemiche, mentre nel frattempo i naufraghi stanno cercando di sopravvivere anche se non è sempre semplice. Oggi si legge ovunque, tra siti e social, che a non funzionare correttamente sia lo schema scelto per far “scendere in campo” il ...

Advertising

FBiasin : Ho un sospetto: secondo me è una questione di soldi. #SuperLeague - borghi_claudio : Poi, certo... 'buttalo lì, va tutto liscio' per l'emendamento fa sempre un po' impressione perchè ricorda un po' il… - Gianpergliamici : @_RobertoErre @ACurino @CalcioFinanza Quindi è una questione di soldi per tutti. Non facciamo troppa poesia. Resta… - willy_signori : @hevalwoland I soldi Daniel, i soldi. È una questione economica perché sono aziende. La cosa può piacerci o meno ma… - andreaganduglia : Mi chiedo cosa ci voglia per riparare la sedia di @MaxCaramazza. E' una questione di soldi? Perché quelli li trovi… -