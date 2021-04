Previdenza, De Lise (commercialisti): “Subito politiche proattive in favore dei giovani” (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – “Alla Cassa di Previdenza chiediamo di mettere in piedi politiche proattive a favore dei giovani. Riteniamo che in questo importante momento storico sarà importante avere una cassa forte al nostro fianco, che possa anche investire nella professionalità dei giovani commercialisti, per fare in modo che la professione di dottore commercialista abbia una nuova dignità e un’uniformità di reddito su tutto il territorio nazionale. Ci aspettiamo di poter collaborare attivamente con la Cassa, siamo convinti che serva una cultura previdenziale molto più radicata”. Lo ha detto Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar “Unione obiettivo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – “Alla Cassa dichiediamo di mettere in piedidei. Riteniamo che in questo importante momento storico sarà importante avere una cassa forte al nostro fianco, che possa anche investire nella professionalità dei, per fare in modo che la professione di dottore commercialista abbia una nuova dignità e un’uniformità di reddito su tutto il territorio nazionale. Ci aspettiamo di poter collaborare attivamente con la Cassa, siamo convinti che serva una cultura previdenziale molto più radicata”. Lo ha detto Matteo De, presidente Unione nazionaledottoried esperti contabili, aprendo il webinar “Unione obiettivo ...

