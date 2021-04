PNL | cos’è e a cosa serve la programmazione neuro-linguistica

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 aprile 2021)Lao PNL è un approccio di comunicazione che utilizza uno specifico linguaggio per parlare alla mente inconscia, favorendo così il raggiungimento dei propri obiettivi. La mente inconscia è quella parte del nostro cervello che funziona senza un controllo da parte nostra, regolando le emozioni e rispondendo agli stimoli interni ed esterni per creare abitudini, schemi e automatismi. La mente inconscia riveste dunque un ruolo fondamentale nelle nostre reazioni inconsce, consentendo un gran risparmio di energie in molte situazioni. Se infatti dovessimo pensare consciamente ogni volta che respiriamo, muoviamo un passo, guidiamo e in tutte le circostanze in cui compiamo un gesto in modo naturale, sprecheremmo moltissime energie nel ragionamento. A volte però gli automatismi del pensiero ...