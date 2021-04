Petrolio: Wti in calo a 61,4 dollari, arretra anche il Brent (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono in calo questa mattina i prezzi del Petrolio. Il Wti americano con consegna a giugno perde l'1,14% e si porta a 61,43 dollari al barile. arretra anche il Brent quotato a Londra, che scende a 65,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono inquesta mattina i prezzi del. Il Wti americano con consegna a giugno perde l'1,14% e si porta a 61,43al barile.ilquotato a Londra, che scende a 65,...

