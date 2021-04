Per viaggi su misura Destinazione Sole: tu scegli la meta, al resto pensano loro (Di lunedì 26 aprile 2021) Nove punti vendita e 29 professionisti, pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Sono i numeri di Destinazione Sole, l’agenzia di viaggi da oltre vent’anni punto di riferimento sul territorio bergamasco e non solo. Voi non devete fare altro che scegliere una meta, al resto pensano loro. Il risultato? Un viaggio pensato nei minimi dettagli. Confezionato grazie alla passione, alla competenza e alla cura del dettaglio che da sempre contraddistinguono il lavoro dell’agenzia: specializzata in soggiorni mare e montagna, tour guidati e crociere comprensivi di viaggio, alloggio, ristorazione, attività sportive e visite guidate; ma anche nel proporre viaggi con persone che condividono i vostri stessi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Nove punti vendita e 29 professionisti, pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Sono i numeri di, l’agenzia dida oltre vent’anni punto di riferimento sul territorio bergamasco e non solo. Voi non devete fare altro cheere una, al. Il risultato? Uno pensato nei minimi dettagli. Confezionato grazie alla passione, alla competenza e alla cura del dettaglio che da sempre contraddistinguono il lavoro dell’agenzia: specializzata in soggiorni mare e montagna, tour guidati e crociere comprensivi dio, alloggio, ristorazione, attività sportive e visite guidate; ma anche nel proporrecon persone che condividono i vostri stessi ...

