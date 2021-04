Oscar 2021 | Cina in ‘silenzio’ sulla vittoria di Chloe Zhao

(Di lunedì 26 aprile 2021) La stampa ufficiale cinese ha censurato la notizia dell’assegnazione dell’per la Miglior regia a. La cineasta, nata a Pechino ma con cittadinanza statunitense, ha fatto la storia con ‘Nomadland’ diventando la prima donna asiatica e la seconda donna in assoluto a vincere il premio. I principali media cinesi, come l’agenzia di stampa ‘Xinhua’ o l’emittente ‘Cctv’, non riportano ladi. Anche i post sull’argomento pubblicati sui social media sono stati parzialmente cancellati. Un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino ha evitato di commentare, sostenendo che “non è una questione diplomatica”. A inizio marzo il giornale cinese ‘Global Times’ ancora elogiavadefinendola “l’orgoglio della” per la sua ...

Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins

Così il regista Gabriele Muccino, all'Adnkronos, sulla mancata vittoria agli Oscar 2021 degli italiani Matteo Garrone e Laura Pausini, su quali l'Italia riponeva le sue speranze per guadagnare almeno una ... Tornano gli Oscar, torna il glamour: basta con gli eventi in streaming e a distanza, Hollywood riparte "in presenza" tra conferme della vigilia, sorprese dell'ultima ora e una sfilata di star ...