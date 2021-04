Novità messaggi WhatsApp effimeri che si cancellano dopo 24 ore (Di lunedì 26 aprile 2021) Si torna a parlare di messaggi WhatsApp effimeri e per un motivo ben preciso: gli sviluppatori stanno lavorando alla funzione che ne permette la cancellazione automatica dopo 24 ore dal loro invio. I contenuti avranno decisamente vita breve, sempre che gli utilizzatori dell’app di messaggistica lo vogliano, naturalmente. Per quanto la Novità dei messaggi che si autodistruggono sia nota da un po’ di tempo, perché anticipata in numerose beta del servizio, la funzione finale non è ancora stata rilasciata del tutto. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente al miglioramento proprio della feature e l’ultima implementazione ci viene suggerita dal leaker WABetaInfo. Se, fino a questo punto, sembrava che gli utenti potessero scegliere solo di eliminare i contenuti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Si torna a parlare die per un motivo ben preciso: gli sviluppatori stanno lavorando alla funzione che ne permette la cancellazione automatica24 ore dal loro invio. I contenuti avranno decisamente vita breve, sempre che gli utilizzatori dell’app distica lo vogliano, naturalmente. Per quanto ladeiche si autodistruggono sia nota da un po’ di tempo, perché anticipata in numerose beta del servizio, la funzione finale non è ancora stata rilasciata del tutto. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente al miglioramento proprio della feature e l’ultima implementazione ci viene suggerita dal leaker WABetaInfo. Se, fino a questo punto, sembrava che gli utenti potessero scegliere solo di eliminare i contenuti ...

