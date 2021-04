Nel Lazio oggi meno casi e ricoveri | ma aumentano i decessi e le terapie intensive

(Di lunedì 26 aprile 2021) Come ha riferito poco fa l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato (nella foto), al termine della quotidiana video-conferenza della taske-force laziale del Covid: “nella Regione, su oltre 11mila tamponi (-2.369) e quasi 5mila antigenici, per un totale di oltre 16mila test, si registrano 964positivi (-221 da ieri), 44(+25) e +1.134 guariti”. D’Amato: “nella sola Capitale sono stati registrati altri 500 contagi” Inoltre, ha osservato ancora D’Amato, “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%”. Infine, ha aggiunto ancora: “a Roma isono a quota 500”. D’Amato invita tutti “a mantenere alta l’attenzione e tutte le misure di prevenzione” Infine, in ocone ...

nzingaretti : Oggi nel Lazio parte la vaccinazione anti #Covid19 della popolazione carceraria e della polizia penitenziaria. Mett… - sscnapoli : 1??0??0?? | Nel match contro la Lazio, Giovanni Di Lorenzo ha collezionato la 100ª presenza in Serie A! ?? ??… - Agenzia_Ansa : 'Circeo vendesi'. Una parte del celebre promontorio della Maga Circe, patrimonio storico, naturale e archeologico,… - ParetoBiblio : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19: inaugurato un nuovo hub vaccinale a Roma con J&J. Una persona su 4 nel Lazio ha già ricevuto una dose.… - pezslaugh : RT @GiovaQuez: D'Amato (Lazio): “In corso a Latina vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità Sikh che opera prevalentement… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

...il decreto sulla riaperture il Codacons lancia quindi un ricorso collettivo al Tar del, al quale possono da oggi aderire tutti i ristoratori della Toscana e tutte le imprese che operano...Il Torino arriva dal pareggio a Bolognaturno infrasettimanale e più in generale da una serie ... il Napoli non può fermarsi sul più bello: dopo la travolgente vittoria contro ladi giovedì ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. Ottimo Napoli nel primo tempo, chiuso sul 2-0. Primo quarto d’ora pazzesco e uno-due letale che stende il Torino. Trame di gio ...Nel giorno in cui l’Italia riapre (parzialmente), diminuiscono i nuovi contagi da coronavirus ma aumenta il numero delle vittime. In due terzi del paese, a sei mesi dall’ultima volta, si torna a cenar ...