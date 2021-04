Milano, folla per l’aperitivo in corso Como: la polizia interviene per evitare gli assembramenti – Video (Di lunedì 26 aprile 2021) assembramenti e molte persone senza mascherina. È successo ieri, all’ora (anticipata) dell’aperitivo, in corso Como, a Milano. Centinaia di giovani hanno affollato la via della movida, tanto che a un certo punto è intervenuta la polizia per cercare di evitare assembramenti. Ieri la Lombardia era ancora in zona arancione, da oggi, come molte altre Regioni, passa in giallo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)e molte persone senza mascherina. È successo ieri, all’ora (anticipata) del, in, a. Centinaia di giovani hanno afto la via della movida, tanto che a un certo punto è intervenuta laper cercare di. Ieri la Lombardia era ancora in zona arancione, da oggi, come molte altre Regioni, passa in giallo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

