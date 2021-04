Milano | Albertini | ‘centrodestra si metta d’accordo | poi deciderò io su candidatura’**

(Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Prima devono mettersiloro e poi sarò io a dovermi metterecon me stesso”. Lo ha detto l’ex sindaco di Milano, Gabriele, intervenendo al Tgr Lombardia e rispondendo alle domande sulla eventuale decisione di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative come sindaco di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Matteo Salvini lancia Gabriele Albertini alle amministrative di Milano. Il leader della Lega ha incontrato in mattinata l'ex primo cittadino, che secondo numerosi rumors potrebbe essere lo sfidante di ... Il leader leghista in un locale del centro con l'ex primo cittadino per convincerlo a candidarsi nuovamente per la poltrona di sindaco