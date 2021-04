Mercogliano, entra in casa e ruba un portafogli: finisce male per un 30enne (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (Av) – I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno tratto in arresto un 30enne di origini gambiane, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali. È accaduto sabato sera: lo straniero, entrato furtivamente in un’abitazione di Mercogliano, si impossessa di un portafoglio contenente una cospicua somma di denaro e scappa via. Prontamente inseguito e raggiunto dalla vittima e dal fratello, presenti in casa, dopo una breve colluttazione il giovane straniero riesce tuttavia a svincolarsi e a darsi alla fuga. I due malcapitati, che per le ferite riportate sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche, non hanno esitato a chiamare il 112 e una pattuglia della locale Stazione è subito ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – I Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto undi origini gambiane, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali. È accaduto sabato sera: lo straniero,to furtivamente in un’abitazione di, si impossessa di uno contenente una cospicua somma di denaro e scappa via. Prontamente inseguito e raggiunto dalla vittima e dal fratello, presenti in, dopo una breve colluttazione il giovane straniero riesce tuttavia a svincolarsi e a darsi alla fuga. I due malcapitati, che per le ferite riportate sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche, non hanno esitato a chiamare il 112 e una pattuglia della locale Stazione è subito ...

