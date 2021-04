Meloni vuole stanare Salvini sul coprifuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) Giorgia Meloni sa bene che l’ordine del giorno che Fratelli d’Italia porterà domani in Aula per chiedere l’abolizione del coprifuoco sarà respinto. Perché il governo ha sempre parlato di gradualità e di revisione delle misure tra 15 giorni. Una mossa che, al netto del mancato voto in Consiglio dei Ministri, sembra aver convinto anche Matteo Salvini che questa mattina ha assunto una posizione molto più morbida rispetto a quella della scorsa settimana. La mossa della leader di FDI, dunque, sembra voler esser più una cartina di tornasole elettorale: mostrare la vera faccia della Lega su questa vicenda. coprifuoco, la mossa di Giorgia Meloni per stanare Matteo Salvini “Fratelli d’Italia porterà in Aula domani un Odg per abolire il coprifuoco. Vediamo chi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Giorgiasa bene che l’ordine del giorno che Fratelli d’Italia porterà domani in Aula per chiedere l’abolizione delsarà respinto. Perché il governo ha sempre parlato di gradualità e di revisione delle misure tra 15 giorni. Una mossa che, al netto del mancato voto in Consiglio dei Ministri, sembra aver convinto anche Matteoche questa mattina ha assunto una posizione molto più morbida rispetto a quella della scorsa settimana. La mossa della leader di FDI, dunque, sembra voler esser più una cartina di tornasole elettorale: mostrare la vera faccia della Lega su questa vicenda., la mossa di GiorgiaperMatteo“Fratelli d’Italia porterà in Aula domani un Odg per abolire il. Vediamo chi ...

