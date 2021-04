La fuggitiva 2 si farà? Cosa si sa sulla seconda stagione

(Di lunedì 26 aprile 2021) Gli ottimi ascolti fanno ben sperare i fan della serie con Vittoria Puccini. Lapotrebbe avere un seguito, le parole del regista non escludono la possibilità di una continuazione. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

zazoomblog : “La fuggitiva 2” si farà? Ecco tutti le indiscrezioni - #fuggitiva #farà? #tutti #indiscrezioni -

Ultime Notizie dalla rete : fuggitiva farà

Gli ottimi ascolti fanno ben sperare i fan della serie con Vittoria Puccini. Lapotrebbe avere un seguito, le parole del regista non escludono la possibilità di una ...... ci sarà? Vittoria Puccini, la protagonista della mini serie La? L'articolo La: la seconda stagione si? (SPOILER) proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: ...