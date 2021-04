I vincitori dei Razzie 2021, gli Oscar dei film più brutti dell’anno (Di lunedì 26 aprile 2021) Come da tradizione, alla vigilia dei riconoscimenti dell’Academy sono stati consegnati anche i premi ai titoli peggiori: da Music di Sia al documentario pro-Trump Absolute Proof passando per la figuraccia di Rudy Giuliani in Borat 2 Se la scorsa notte a Los Angeles sono stati assegnati gli Oscar 2021, con la celebrazione dei migliori film (in particolare, Nomadland, The Father e Una donna promettente), la sera prima nella stessa città si è svolta una cerimonia di tutt’altro tenore: come da tradizione, infatti, alla vigilia dei riconoscimenti dell’Academy sono stati consegnati anche i Razzie Awards 2021, i premi cioè ai titoli più brutti dell’anno appena passato. Con tre vittorie il più bistrattato è stato Music, il musical sull’autismo (molto criticato) che ha visto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Come da tradizione, alla vigilia dei riconoscimenti dell’Academy sono stati consegnati anche i premi ai titoli peggiori: da Music di Sia al documentario pro-Trump Absolute Proof passando per la figuraccia di Rudy Giuliani in Borat 2 Se la scorsa notte a Los Angeles sono stati assegnati gli, con la celebrazione dei migliori(in particolare, Nomadland, The Father e Una donna promettente), la sera prima nella stessa città si è svolta una cerimonia di tutt’altro tenore: come da tradizione, infatti, alla vigilia dei riconoscimenti dell’Academy sono stati consegnati anche iAwards, i premi cioè ai titoli piùappena passato. Con tre vittorie il più bistrattato è stato Music, il musical sull’autismo (molto criticato) che ha visto ...

ilriformista : Tutte le statuette della 93esima edizione dei Premi #Oscar #Oscars #Oscars2021 #Oscar2021 - Ella_287 : @alessio_gaudino Nomadland- miglior film Soul- miglior film d'animazione Serata inguardabile, al quarto interminab… - shmayda87 : RT @linea_inter: Esiste una parte della tifoseria che non vorrebbe la famiglia #Zhang sul carro dei possibili vincitori. Noi non smetteremo… - LaMadreBadessa : RT @ciakmag: Non sono mancate le sorprese nella notte magica degli Academy Awards ?? Ecco l'elenco dei vincitori #Oscars2021 #Oscars https:… - ciromau : @riccrist80 @pisto_gol a mostrare tutte le porcate dei vincitori della superleague 2022 verrebbero fuori più puntate di beautiful -