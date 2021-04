Gossip: “Can Yaman e Diletta Leotta? La storia puzza di finto…”, parla Alfonso Signorini (Di lunedì 26 aprile 2021) L’intervista di Alfonso Signorini per FQMagazine ha evidenziato notevoli indiscrezioni sulla televisione. Tra una chiacchiera e l’altra, il direttore di Chi ha svelato pure delle chicche di Gossip niente male. Gossip: “Vieri voleva picchiarmi! Can e Diletta? Non ci credo” Se è vero che una volta con Bobo Vieri ho rischiato grosso? È vero! Avevo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 aprile 2021) L’intervista diper FQMagazine ha evidenziato notevoli indiscrezioni sulla televisione. Tra una chiacchiera e l’altra, il direttore di Chi ha svelato pure delle chicche diniente male.: “Vieri voleva picchiarmi! Can e? Non ci credo” Se è vero che una volta con Bobo Vieri ho rischiato grosso? È vero! Avevo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - blogtivvu : Gossip: “Can Yaman e Diletta Leotta? La storia puzza di finto…”, parla Alfonso Signorini - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Pure Affonso.. choc - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Non vedo l’ora #MrWrong - corte_rosaria : RT @Manuel_Real_Off: Non vedo l’ora #MrWrong -