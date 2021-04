Gallipoli | Parco Gondar dissequestrato | finito tutto in una bolla di sapone | le assoluzioni

(Di lunedì 26 aprile 2021)- Lo stop per abusi edilizi aldiscoppia come unadi: assoluzione per diversi dei reati inizialmente ipotizzati e prescrizione dell'accusa di ...

- Lo stop per abusi edilizi alGondar discoppia come una bolla di sapone: assoluzione per diversi dei reati inizialmente ipotizzati e prescrizione dell'accusa di lottizzazione abusiva. È questo l'esito del processo ...La lottizzazione abusiva è prescritta, per il resto tutte assoluzioni. E nessun provvedimento di confisca per ilGondar di, che dovrà essere restituito, senza sigilli, ai proprietari e gestori. E potrà quindi tornare ad essere il teatro di attività imprenditoriali nel settore degli eventi. La ...È questo l’esito del processo su Parco Gondar, dove il giudice ha anche disposto il dissequestro della struttura chiusa per abusivismo edilizio ...Dissequestrato Parco Gondar, tempio della musica, dei concerti e degli eventi di Gallipoli.Nel processo per una serie di presunte irregolarità in materia edilizia e autorizzativa, erano state chieste ...