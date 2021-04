F1, Carlos Sainz: “Non sono ancora al livello che vorrei, mi occorre mettere assieme un weekend lineare” (Di lunedì 26 aprile 2021) Carlos Sainz fa il punto della situazione sul suo avvio di stagione e, soprattutto, sul suo primo assaggio di Ferrari. Lo spagnolo, dopo le esperienze tra Toro Rosso, McLaren e Renault, è sbarcato a Maranello con grande voglia di ben figurare e bruciare le tappe nella conoscenza di ambiente e vettura. Le prime due gare lo hanno visto in crescita. Dopo l’ottavo posto dell’esordio del Gran Premio del Bahrain, infatti, il nativo di Madrid è salito fino al quinto di Imola, chiudendo alle spalle del compagno di scuderia Charles Leclerc. “Un miglioramento che guardo in maniera positiva – spiega al sito ufficiale della F1 – Durante l’inverno mi sono posto come obiettivi crescere e lavorare duramente. Ho trascorso molto tempo in fabbrica a Maranello e sono sempre a stretto contatto con i tecnici. Ad ogni modo ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021)fa il punto della situazione sul suo avvio di stagione e, soprattutto, sul suo primo assaggio di Ferrari. Lo spagnolo, dopo le esperienze tra Toro Rosso, McLaren e Renault, è sbarcato a Maranello con grande voglia di ben figurare e bruciare le tappe nella conoscenza di ambiente e vettura. Le prime due gare lo hanno visto in crescita. Dopo l’ottavo posto dell’esordio del Gran Premio del Bahrain, infatti, il nativo di Madrid è salito fino al quinto di Imola, chiudendo alle spalle del compagno di scuderia Charles Leclerc. “Un miglioramento che guardo in maniera positiva – spiega al sito ufficiale della F1 – Durante l’inverno miposto come obiettivi crescere e lavorare duramente. Ho trascorso molto tempo in fabbrica a Maranello esempre a stretto contatto con i tecnici. Ad ogni modo ...

Advertising

SkySportF1 : Gara sprint, Sainz: 'Giusto provare, ma gara sia domenica' Intervenuto in diretta a Sky Sport 24, Carlos Sainz Seni… - sportal_it : Carlos Sainz si sente sempre più ferrarista - hazzassmile : Buongiorno, ho sognato che c'era la possibilità di fare un giro in macchina con Sainz e Leclerc. Dovevo farlo con C… - zazoomblog : F1 Carlos Sainz: “Mi sento a casa in Ferrari sono molto contento dell’atmosfera a Maranello” - #Carlos #Sainz:… - zazoomblog : F1 Carlos Sainz: “Mi sento a casa in Ferrari sono molto contento di dove sono” - #Carlos #Sainz: #sento #Ferrari… -