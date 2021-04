Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli | la festa per la comunione della figlia Raffaella Maria

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 26 aprile 2021)Pellerinelli festeggiano laloro primogenita. Un giorno importante per la piccola, festeggiato dalla mamma e dal papà anche dal profilo social.fa la primae i genitoriPellerinelli, naturalmente emozionati, hanno lasciato il loro tributo dai rispettivi account social. In quello diuna tenera dedica, un post belle stories in cui si vede lacol vestito bianco pronta per la cerimonia, accompagnati da una tenere didascalia: “Il tempo non sente ...