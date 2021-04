Ennesimo incidente agricolo, in Abruzzo, 59enne muore schiacciato da trattore (Di lunedì 26 aprile 2021) Chieti - Un 59enne, Gabriele Iezzi, è morto ieri in un Ennesimo incidente agricolo, l'uomo è stato travolto e schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato mentre era intento a falciare dell'erba dal suo terreno in contrada Defenza a Torino di Sangro. L'uomo era padre di due figli, dolore e angoscia hanno colpito tutto il paese e i colleghi della Sevel di cui l'uomo era dipendent leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) Chieti - Un, Gabriele Iezzi, è morto ieri in un, l'uomo è stato travolto edal suoche si è ribaltato mentre era intento a falciare dell'erba dal suo terreno in contrada Defenza a Torino di Sangro. L'uomo era padre di due figli, dolore e angoscia hanno colpito tutto il paese e i colleghi della Sevel di cui l'uomo era dipendent leggi tutto

