Domenica In, Mara Venier chiede scusa a Piera Maggio: "Ho sbagliato, non dovevo …" (Di lunedì 26 aprile 2021) Come era stato già preannunciato, ieri, a Domenica In nella puntata del 25 aprile è andata ospite Piera Maggio a parlare, ancora una volta, instancabilmente come solo una mamma può fare, della scomparsa della sua bambina Denise che, quando aveva solo 4 anni, 17 anni fa è scomparsa dal cortile di casa della nonna e da quel momento non si è saputo più nulla di lei. Recentemente il caso è ritornato alla ribalta della cronaca perché c'è stata una ragazza russa che sembrava potesse essere lei ma poi, a seguito del test del Dna si è scoperto che non era lei.

