Diletta Leotta è il nuovo flirt di Ryan Friedkin? Avvistati in un hotel a Roma (Di lunedì 26 aprile 2021) Diletta Leotta e il futuro marito Can Yaman sarebbero in crisi. Il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, sarebbe alla base dei problemi fra la bella presentatrice e l'attore turco. La bella presentatrice di Dazn, Diletta Leotta, e il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, sono stati avvistati insieme, per una settimana di fila, in un noto hotel della Capitale. Questa è la bomba lanciata da Dagospia che sembrerebbe avallare le numerose voci che si susseguono, circa da inizio 2021, su una storia d'amore tra i due. Le conferme continuano ad arrivare dopo la cancellazione delle foto dei due insieme sui rispettivi social e con la showgirl che si era prontamente ...

