Di Canio, stoccata alla Juventus: “Rabiot è un giraffone moscione” (Di lunedì 26 aprile 2021) Paolo Di Canio, storico attaccante tra le altre di Lazio e West Ham, non risparmia critiche ai calciatori di Serie A. Dopo le affermazioni fatte sull’attaccante dell’Inter Lukaku, nel mirino di Di Canio ci è finito Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. La prestazione opaca dei bianconeri nella sfida contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato di certo non ha aiutato a distogliere l’attenzione dell’ex attaccante. Di Canio, intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, ha così commentato la prestazione di Rabiot, autore del tocco di mano che ha regalato il rigore alla Viola: “Dopo il ‘panterone moscione’ Lukaku, Rabiot è un ‘giraffone moscione‘”. “È uno che in campo non si vede: un metro e ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Paolo Di, storico attaccante tra le altre di Lazio e West Ham, non risparmia critiche ai calciatori di Serie A. Dopo le affermazioni fatte sull’attaccante dell’Inter Lukaku, nel mirino di Dici è finito Adrien, centrocampista della. La prestazione opaca dei bianconeri nella sfida contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato di certo non ha aiutato a distogliere l’attenzione dell’ex attaccante. Di, intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, ha così commentato la prestazione di, autore del tocco di mano che ha regalato il rigoreViola: “Dopo il ‘panterone’ Lukaku,è un ‘‘”. “È uno che in campo non si vede: un metro e ...

