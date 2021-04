Detto Fatto, Bianca Guaccero ancora assente: come sta (Di lunedì 26 aprile 2021) Bianca Guaccero è risultata positiva al Coronavirus e lei stessa ha fornito ai fan delucidazioni sulle sue condizioni di salute. Detto Fatto, Bianca Guaccero positiva al Covid: le sue condizioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021)è risultata positiva al Coronavirus e lei stessa ha fornito ai fan delucidazioni sulle sue condizioni di salute.positiva al Covid: le sue condizioni su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Oggi hanno votato in Albania. PAZZI!!! Chissà come sono esplosi i contagi dopo 3 mesi di campagna elettorale con co… - amendolaenzo : Il #NextGenerationEU è in dirittura d’arrivo. Bisogna essere orgogliosi del lavoro fatto. Vinta la battaglia dei bo… - chedisagio : Capisco questa dichiarazione di @EnricoLetta, ma la trovo incredibile. Quattordici mesi dopo su scuola, trasporti… - giorgiaa_leuzzi : RT @janealmare: Comunque è facile giudicare da esterno, anch'io l'ho fatto, ma al posto di Tommaso nessuno avrebbe detto no all'Isola sopra… - GabrielaGurali1 : RT @Angy92966493: #EXROSMELLO voi che ancora pensate a Rosalinda dove vive cosa dice dopo mesi , D ha fatto una diretta stupenda dove ha… -