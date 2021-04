Da barman a sacerdote | è uno dei nove ordinati da Papa Francesco

(Di lunedì 26 aprile 2021) Dio chiama chi ama. E Salvatore era fra questi. Ma per lui, c’era qualcosa di speciale, una “chiamata” davvero particolare. Salvatore, siciliano, 43 anni, è fra i 9 sacerdoti che sono statida. Una vita normale, fino a quando non ha sentito qualcosa dentro di sé, qualcuno che lo chiamava. E così L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Originario di Aci Catena, Salvatore Lucchesi ha lasciato la fidanzata e un lavoro da barista di Isabella Di Chio'Tutto è nato per caso - ricorda ildal cuore d'oro - quando ho incontrato questo ragazzo. ... che ci ha aiutati in maniera importante , e il nostro caro don Antonio Coluccia (il...Ma per lui, c’era qualcosa di speciale, una “chiamata” davvero particolare. Salvatore, siciliano, 43 anni, è fra i 9 sacerdoti che sono stati ordinati da Papa Francesco. Una vita normale, fino a ...«Oggi realizzo il mio sogno, non esiste dono più grande della vocazione: dopo tanto tempo ho trovato la mia felicità, era nelle mani del Signore, Lui lo ...