Covid nei supermercati, tracce del virus su carrelli, cestini e POS (Di lunedì 26 aprile 2021) Covid, tracce del virus in diversi supermercati ispezionati dai Nas. Registrate irregolarità nella sanificazione. Al termine di una ispezione che ha interessato 981 supermercati, i Nas hanno registrato problemi in 174 esercizi nei quali sono state rintracciate tracce del Covid evidentemente a causa di irregolarità nella sanificazione dei locali e degli strumenti. Numeri alla mano, parliamo di irregolarità registrate nel 18% dei casi. Ai titolari delle attività commerciali non in regola sono state comminate sanzioni dal valore di seimila euro. Inoltre le autorità hanno proceduto con la sospensione dell’attività commerciale nei confronti di dodici supermercati. Covid nei supermercati, tracce del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021)delin diversiispezionati dai Nas. Registrate irregolarità nella sanificazione. Al termine di una ispezione che ha interessato 981, i Nas hanno registrato problemi in 174 esercizi nei quali sono state rintracciatedelevidentemente a causa di irregolarità nella sanificazione dei locali e degli strumenti. Numeri alla mano, parliamo di irregolarità registrate nel 18% dei casi. Ai titolari delle attività commerciali non in regola sono state comminate sanzioni dal valore di seimila euro. Inoltre le autorità hanno proceduto con la sospensione dell’attività commerciale nei confronti di dodicineidel ...

Advertising

HuffPostItalia : Ispezioni dei Nas. 18% supermercati irregolari, tracce di Covid nei Pos - _Carabinieri_ : Cybercrime farmaceutico: di concerto con @MinisteroSalute , Carabinieri N.A.S. eseguono 92 provvedimenti d’inibizio… - fanpage : Blitz nei supermercati di tutta Italia da parte dei Nas - ekuonews : FOTO | Controlli anti Covid nei supermercati: in Abruzzo 6 sanzioni per violazioni igieniche e autocontrollo aziend… - Che_Jordan : RT @molumbe: Covid India: L’OMS a fine marzo sostiene che l’Ivermectina non va usata nei pazienti covid. Si va anche in India di paraceta… -