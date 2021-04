Covid, il Mit “sputtana” l’Oms: “Le regole sul distanziamento sociale non hanno senso” (Di lunedì 26 aprile 2021) Boston, 26 apr – Covid e distanziamento sociale? Non sono connessi. Due professori del Mit hanno sviluppato un metodo per calcolare il rischio di esposizione al virus d in un ambiente chiuso che mette in discussione le regole contemplate dall’Oms. Covid, lo studio del Mit sul distanziamento sociale Martin Z. Bazant, professore di ingegneria e matematica applicata, e John WM Bush, ordinario di matematica applicata hanno messo a punto uno studio che considera alcune variabili: il tempo di permanenza, i sistemi di filtraggio, la circolazione dell’aria, l’immunizzazione, le varianti del Covid, l’uso della mascherina combinate con le attività respiratorie in situazioni diverse (respirare, parlare, mangiare, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Boston, 26 apr –? Non sono connessi. Due professori del Mitsviluppato un metodo per calcolare il rischio di esposizione al virus d in un ambiente chiuso che mette in discussione lecontemplate dal, lo studio del Mit sulMartin Z. Bazant, professore di ingegneria e matematica applicata, e John WM Bush, ordinario di matematica applicatamesso a punto uno studio che considera alcune variabili: il tempo di permanenza, i sistemi di filtraggio, la circolazione dell’aria, l’immunizzazione, le varianti del, l’uso della mascherina combinate con le attività respiratorie in situazioni diverse (respirare, parlare, mangiare, ...

