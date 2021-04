Cosenza | carabinieri multano poliziotti per assembramento in un bar

Advertising

MauroAmbrosiani : RT @marco_sampietro: Corigliano-Rossano, Cosenza. Una pattuglia di carabinieri si ferma davanti a un bar per chiedere un caffè e consumarl… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Chi controlla i controllori? - mmanca : RT @IlPrimatoN: Chi controlla i controllori? - AvvenirediCal : Cosenza, gli studenti ''scoprono'' i detective dell'Arte ?? Progetto in partnership con l'arcidiocesi di Cosenza-Bis… - paolo_shark : RT @IlPrimatoN: Chi controlla i controllori? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza carabinieri

CORIGLIANO ROSSANO () - C'erano anche dei poliziotti a consumare un caffé tra gli avventori assembrati al bancone di un bar di Corigliano Rossano, in Calabria, che è in zona ...sono entrati in un bar e hanno multato i poliziotti per assembramento. Non è una barzelletta, ma quello che è accaduto a Corigliano, in provincia di. Il rispetto delle norme anti - ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza in occasione del via alla 16/a settimana europea dell'immunizzazione e a quella promossa dall'Oms ...Chiuso il bar. Senza distanze, al bancone per consumare un caffè: carabinieri multano gruppo di poliziotti. Senza distanze, al bancone per consumare un caffé: carabinieri multano gruppo di poliziotti ...