Ciro Grillo: i dettagli di quella notte emersi dall’inchiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono le prime ore del mattino, le 5, e le studentesse non riescono a trovare un taxi. Allora i genovesi propongono: “Dai venite a fare due spaghetti da noi, poi vi riaccompagniamo domattina al bed&breakfast, abbiamo l’auto a casa, nessun problema”. Mezz’ora più tardi l’amica di S.J., Roberta, è intenta a cucinare gli spaghetti, ricorda di come Ciro e gli amici continuassero a bere. S.J., la ragazza italo-svedese, è nel gazebo ma ha freddo e uno degli amici di Grillo junior, Corsiglia, l’accompagna nella camera matrimoniale per prendere delle coperte. È qui che avrebbe tentato un primo approccio sessuale, ma lei si era divincolata e tutto era finito lì. Si fanno le 6. Roberta ha sonno e si addormenta sul divano in soggiorno. Mentre i ragazzi sparecchiano, S.J. è nel gazebo con un altro dei 4 amici di Ciro Grillo, ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono le prime ore del mattino, le 5, e le studentesse non riescono a trovare un taxi. Allora i genovesi propongono: “Dai venite a fare due spaghetti da noi, poi vi riaccompagniamo domattina al bed&breakfast, abbiamo l’auto a casa, nessun problema”. Mezz’ora più tardi l’amica di S.J., Roberta, è intenta a cucinare gli spaghetti, ricorda di comee gli amici continuassero a bere. S.J., la ragazza italo-svedese, è nel gazebo ma ha freddo e uno degli amici dijunior, Corsiglia, l’accompagna nella camera matrimoniale per prendere delle coperte. È qui che avrebbe tentato un primo approccio sessuale, ma lei si era divincolata e tutto era finito lì. Si fanno le 6. Roberta ha sonno e si addormenta sul divano in soggiorno. Mentre i ragazzi sparecchiano, S.J. è nel gazebo con un altro dei 4 amici di, ...

