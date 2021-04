Bigwest inizia la pubblicazione a livello globale della serie di animazione "Macross" dal 9 aprile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) - TOKYO, 232021 /PRNewswire/Co., Ltd. ha annunciato lamondiale, dal 92021, di tutte le opere parte del franchise "" realizzate dopo il 1987. Sono inclusi non solo il film "Delta" attualmente in produzione, ma anche tutto il nuovo materiale a seguire. L'tiva non è limitata ai titoli anime, ma include anche giochi, giocattoli, spettacoli dal vivo e altri contenuti e prodotti di merchandising. L'azienda ha preparato un canale YouTube ufficiale e un account Twitter per i fan. Image1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106613/202104153719/ prw PI3fl 9AaaL6P7.jpg Twitter: @https://twitter.com/...