Badminton | Campionati Europei di Kiev al via | cinque gli azzurri partecipanti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sarannogliimpegnati neidiin programma adal 27 aprile al 2 maggio. Si tratta di Fabio Caponio (singolare maschile), Katharina Fink e Yasmine Hamza (doppio femminile) e Giovanni Greco e Kevin Strobl (doppio maschile). A scendere in campo per prime saranno proprio le coppie del doppio martedì 27 aprile, con Fink e Hamza che dovranno affrontare le turche Ercetin e Inci, mentre Greco e Strobl se la vedranno con i serbi Bjelan e Doder. Caponio invece debutterà mercoledì 28 contro il danese Vittinghus. SportFace.

