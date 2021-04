AstraZeneca, la Commissione Ue: avviata l'azione legale per i ritardi sulle consegne dei vaccini (Di lunedì 26 aprile 2021) La Commissione europea ha confermato l'avvio di un' azione legale a nome dei 27 Stati membri nei confronti di AstraZeneca per i ritardi nella consegna dei vaccini anti Covid. Lo ha confermato una ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) Laeuropea ha confermato l'avvio di un'a nome dei 27 Stati membri nei confronti diper inella consegna deianti Covid. Lo ha confermato una ...

Advertising

ilpost : La Commissione Europea ha fatto causa ad AstraZeneca - TgLa7 : La Commissione europea ha avviato venerdì scorso, a nome suo e a nome dei 27 Stati membri, un'azione legale contro… - SkyTG24 : Per la Commissione europea 'l'azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile' sulle consegne dei… - BasicLifeSupp : Covid. Da Commissione UE azione legale contro AstraZeneca per mancate forniture. L’azienda: “Rammaricati per decisi… - letteraemme_ : Vaccini, la Commissione Europea ha fatto causa ad AstraZeneca… -