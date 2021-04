Asia Argento: chi è il suo compagno attuale? (Di lunedì 26 aprile 2021) Asia Argento è un’attrice e personaggio televisivo italiano di grande successo che piace molto alla gran parte del pubblico. Questa sera, lunedì 26 aprile, Asia Argento sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto sarà nello studio de l‘Isola dei Famosi per supportare la sua amica Vera Gemma. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata. Asia Argento è un personaggio molto controverso che suscita molta curiosità nel pubblico. In molti si chiedono chi sia l’attuale compagna di Asia Argento. Non abbiamo al momento informazioni riguardo l’attuale compagno dell’attrice, pare infatti che in questo momento nella vita dell’attrice non ci sia nessun uomo. Il suicidio dell’ex ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 26 aprile 2021)è un’attrice e personaggio televisivo italiano di grande successo che piace molto alla gran parte del pubblico. Questa sera, lunedì 26 aprile,sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto sarà nello studio de l‘Isola dei Famosi per supportare la sua amica Vera Gemma. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.è un personaggio molto controverso che suscita molta curiosità nel pubblico. In molti si chiedono chi sia l’compagna di. Non abbiamo al momento informazioni riguardo l’dell’attrice, pare infatti che in questo momento nella vita dell’attrice non ci sia nessun uomo. Il suicidio dell’ex ...

