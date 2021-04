Anna | un poetico pugno allo stomaco

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 aprile 2021)In molti potrebbero storcere il naso guardando la nuova serie Sky. La troveranno inopportuna dal momento che racconta un futuro distopico nel quale un virus ha distrutto il mondo, proprio mentre siamo alle prese con una pandemia che ha ‘distrutto’ la nostra quotidianità. Ma quest’urlo di dolore firmato da Niccolò Ammaniti, pur nell’angoscia in cui lancia lo spettatore, è in grado addirittura di rincuorare. Quello che il Covid ha causato sembrerà meno globale e definitivo rispetto a ciò che ha causato La Rossa in scena: ha ucciso tutti gli adulti, lasciando i bambini da soli, gli uni contro gli altri, in un contesto ostile nel quale vivonostato brado, cancellando tutto quanto il progresso aveva offerto loro e costringendoli a procacciarsi il cibo, vivere al buio e fare i conti con la morte e l’abbandono. Il peggiore ...