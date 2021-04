Anna Oxa contro la Rai | dalle polemiche a Sanremo alla decisione di denunciare | “Si dicevano solo cose per ferire”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il 28 aprile la cantanteOxa compirà 60 anni e per lei è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dscarpa. Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, la donna ha raccontato le sue esperienze passate, ricordando le molte partecipazioni al Festival dida sempre accompagnate da critiche a suo avviso immotivate. Dal suo racconto inoltre emerge come tutt’oggi vi sia una ferita aperta e difficile da risanare con la Rai, che da tempo la escluderebbesue trasmissioni.Oxa sulla sua carriera: “Devi essere ciò che sei” La cantanteOxa ha esordito a soli 16 anni su uno dei palchi più importanti per l’Italia, quello dell’Ariston. Da1978 a oggi la donna ha cercato di vivere il suo amore per la musica, ...

Advertising

Corriere : Anna Oxa e i 60 anni: «I mariti? Sono inutili. Ora vivo come una bimba» - Gpzap2 : ...questa è una grande opportunista snob e poi le sue canzoni hanno perso di spessore e sentimento...personaggio c… - morenoAlmare : Anna Oxa e i 60 anni: «I mariti? Sono inutili. Ora vivo come una bimba» - MoranShasa : RT @Cisco46allegro: Anna Oxa- Un'emozione da Poco Sanremo 78 - Cisco46allegro : Anna Oxa- Un'emozione da Poco Sanremo 78 -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Oxa

'Da anni non sono in tv, eppure ho un pubblico enorme e sono sui giornali anche se non parlo': è un po' polemicaquando parla del mondo della televisione nell'intervista al Corriere della Sera . In particolare, fa riferimento a un programma specifico: ' Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando, ...Candida Morvillo per il 'Corriere della Sera', il 28 aprile compie 60 anni, che momento sarà? 'Io ho smesso di avere dei momenti. Vivo in un flusso continuo, in un presente senza un prima o un dopo'. Quando e ...26 apr 2021 - La cantante compie 60 anni, torna sulle scene e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Oggi l’arte è diventata che sei un artista perché qualcuno lo decide".Il 28 aprile Anna Oxa compirà 60 anni: la sua vita, costellata da successi, amori e rifiuti, dalla Rai fino alla decisione di rimanere da sola.