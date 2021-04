Alitalia, commissari: stipendi aprile non saranno pagati domani (Di lunedì 26 aprile 2021) I tre commissari straordinari di Alitalia hanno informato con una comunicazione interna i dipendenti che domani non saranno pagati gli stipendi di aprile. Lo si apprende da fonti sindacali. Nella lettera i commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, scrivono: “Gentili colleghi e colleghe, desideriamo informarvi che, come di consueto, procederemo con i pagamento degli stipendi di aprile non appena ci verranno erogati gli indennizzi previsti a sostegno dell’emergenza covid 19”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) I trestraordinari dihanno informato con una comunicazione interna i dipendenti chenonglidi. Lo si apprende da fonti sindacali. Nella lettera iGabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, scrivono: “Gentili colleghi e colleghe, desideriamo informarvi che, come di consueto, procederemo con i pagamento deglidinon appena ci verranno erogati gli indennizzi previsti a sostegno dell’emergenza covid 19”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

