Achille Lauro come Orietta Berti: “Abbiamo una cosa in comune” (Di lunedì 26 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Achille Lauro come Orietta Berti: la confessione del cantante lascia tutti senza parole. Hanno una cosa in comune che nessuno sapeva. Achille Lauro è stato un vero e proprio punto di riferimento di quest’ultimo Festival di Sanremo 2021 in cui ha avuto modo di intrattenere il pubblico con una lunga serie di quadri che hanno Leggi su youmovies (Di lunedì 26 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: la confessione del cantante lascia tutti senza parole. Hanno unainche nessuno sapeva.è stato un vero e proprio punto di riferimento di quest’ultimo Festival di Sanremo 2021 in cui ha avuto modo di intrattenere il pubblico con una lunga serie di quadri che hanno

Advertising

IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - nocchi_rita : RT @Christian91ce: Ma Emma e Achille Lauro sono la coppia di cui non sapevo aver bisogno ??#Sanremo2021 - SabMusicIsLife : RT @esotestarda: “Achille Lauro vestito normale, che già è uno shock” “Già che è vestito” Che duo. #avantiunaltropuredisera #zorzi https:/… - SabMusicIsLife : RT @star3star3: Sono deceduta ad achille lauro che si stacca da un’immagine sacra vestito normale e brosio che cerca di ucciderlo con un pa… - infoitcultura : Achille Lauro, dal completo elegante alla t-shirt: Pio e Amedeo gli rendono omaggio in tutina -