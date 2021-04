90min assegna gli Oscar 2021 della Serie A

(Di lunedì 26 aprile 2021) In occasionecerimonia degli, noi diabbiamo deciso dire quelliA.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 90min assegna

Yahoo Finanza

La serata più importante, attesa e magica dell’anno cinematografico è andata in scena questo 25 aprile, con l’assegnazione dei premi Oscar. Una cerimonia diversa dal solito, a causa delle restrizioni ...Pesante vittoria in chiave Champions per il Napoli che nel posticipo della 32ª giornata di Serie A si impone con un netto 5-2 sulla Lazio allo stadio Maradona e si consolida al quinto posto a soli 2 p ...