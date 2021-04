Zak Brown: Drive To Survive è stato un successo (Di domenica 25 aprile 2021) L’amministratore delegato della McLaren Zak Brown ha parlato del documentario “Drive To Survive” come un modo per avvicinare ancora di più i fan a questo sport coinvolgente. La piattaforma Netflix ha potuto constatare un successo grazie al documentario in questione e nelle tre stagioni 2018-2019-2020 ha avuto ascolti considerevoli. Brown ha dichiarato che questa mossa ha attratto più spettatori alla F1. MotoGP 2021: il Sachsenring verso quota 10 mila Zak Brown: Il documentario ha generato attenzione alla F1? L’amministratore delegato della McLaren Zak Brown ha sperimentato in prima persona questo aspetto quando ha incontrato il presentatore televisivo americano Michael Strahan a New York. “È venuto da me in un ristorante di New York. Un ragazzo molto educato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) L’amministratore delegato della McLaren Zakha parlato del documentario “To” come un modo per avvicinare ancora di più i fan a questo sport coinvolgente. La piattaforma Netflix ha potuto constatare ungrazie al documentario in questione e nelle tre stagioni 2018-2019-2020 ha avuto ascolti considerevoli.ha dichiarato che questa mossa ha attratto più spettatori alla F1. MotoGP 2021: il Sachsenring verso quota 10 mila Zak: Il documentario ha generato attenzione alla F1? L’amministratore delegato della McLaren Zakha sperimentato in prima persona questo aspetto quando ha incontrato il presentatore televisivo americano Michael Strahan a New York. “È venuto da me in un ristorante di New York. Un ragazzo molto educato ...

