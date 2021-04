River Wild-Il fiume della paura | un ottimo dramma claustrofobico all' aria aperta

(Di domenica 25 aprile 2021)- ILIris ore 21. Con Meryl Streep, Kevin Bacon, David Strathairn. Regia di Curtis Hanson. produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA Una famigliola fa una gita domenicale in gommone su undel Montana. Chi fa andare la barca è la moglie e madre, che in quei posti c'è nata e sa pagaiare come un campionessa. Un'abilità che le torna utile quando la loro navigazione incrocia quella di un gruppo di evasi in fuga verso il Canadà. Gli ex forzati pensano che accompagnandosi alla famigliola eluderanno più facilmente gli agenti che li stanno cercando. La coabitazione nel gommone ovviamente non dura. Il padre e marito viene estromesso e forse ucciso. La moglie no, perchè sulè più brava degli evasi e anzi l'unica a ...

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 25 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Miglio Verde, Bumblebee, The River Wild - Il fiume della paura, Gangs of New York, Chloe - Tra seduzione e inganno, Poliziotto in prova, Alone, Miracolo a Sant'Anna, Un weekend da bamboccioni 2. Alle 21 su Iris The River Wild. Gail vuole passare qualche giorno di vacanza praticando il suo sport preferito, il rafting. La gita, presi a bordo due ragazzotti che si riveleranno rapinatori in fuga,...