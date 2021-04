Recovery Plan, ecco le misure previste per i giovani (Di domenica 25 aprile 2021) Il primo step del Piano nazionale di ripresa e resilienza sta per concludersi. Le nuove generazioni saranno il fulcro di questo Piano e a loro sono dedicati in maniera trasversale e combinata, direttamente e indirettamente, numerosi interventi. Così in una nota la ministra delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) Il primo step del Piano nazionale di ripresa e resilienza sta per concludersi. Le nuove generazioni saranno il fulcro di questo Piano e a loro sono dedicati in maniera trasversale e combinata, direttamente e indirettamente, numerosi interventi. Così in una nota la ministra delle Politicheli, Fabiana Dadone. L'articolo .

Advertising

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - Daniele_Manca : #MarioDraghi è la carta da non sciupare (siamo certi che senza di lui saremmo riusciti a prendere i 191,5 miliardi… - severino_nappi : ?? Amici, domani parteciperò al forum 'Recovery Plan: ultima chiamata?' che andrà in onda su #Canale9 alle 11.30. Vi… - AigetEnergia : Recovery plan, nella notte presentazione a CdM: su richiesta UE definiti tempi riforma fiscale. Proroga Superbonus… -