Non è l'Arena, ospiti stasera, 25 aprile 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Questa sera, domenica 25 aprile 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la venticinquesima puntata della quarta edizione Non è l'Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l'Arena, 25 aprile 2021 Ad aprire il programma il caso di Ciro Grillo figlio di Beppe, accusato di stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni due anni. Il padre nei giorni scorsi ha pubblicato online un video in cui difende il figlio che è stato criticato da molti. In studio, ne parleranno Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Peter Gomez, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto. Spazio poi alla pandemia, innanzitutto tornando a parlare del vaccini e della campagna vaccinale non ancora del tutto ...

