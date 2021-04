Nintendo Switch è ufficialmente la sesta console più venduta della storia in Giappone (Di domenica 25 aprile 2021) Nintendo Switch non è solo una delle console di maggior successo nella storia recente, ma è appena diventata la sesta console più venduta nella storia del Giappone. L'ibrida di Nintendo ha ufficialmente superato le sue due sorelle Famicom e Super Famicom, oltre alla fu popolarissima PSX, adagiandosi momentaneamente dietro la PlayStation Portable, con ben oltre 19 milioni di console vendute in patria, secondo le stime di Famitsu. La console dovrà faticare ancora parecchio, prima di poter attaccare il podio: in terza posizione abbiamo il Nintendo 3DS con 24.730.000 di unità vendute in Giappone, in seconda posizione abbiamo il Game Boy ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 aprile 2021)non è solo una delledi maggior successo nellarecente, ma è appena diventata lapiùnelladel. L'ibrida dihasuperato le sue due sorelle Famicom e Super Famicom, oltre alla fu popolarissima PSX, adagiandosi momentaneamente dietro la PlayStation Portable, con ben oltre 19 milioni divendute in patria, secondo le stime di Famitsu. Ladovrà faticare ancora parecchio, prima di poter attaccare il podio: in terza posizione abbiamo il3DS con 24.730.000 di unità vendute in, in seconda posizione abbiamo il Game Boy ...

