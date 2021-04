Milano | notte di movida in barba al coprifuoco Centinaia di giovani alle colonne di San Lorenzo | “Non è un assembramento | è un rave” Video

(Di domenica 25 aprile 2021) Unadicondissimi accalcatidi Sanben oltre l’orario di. Unasenza regole quella tra il 24 e il 25 aprile, con un maxi raduno documentato dalla diretta Twitch di SocialBoomTv. L’autore della diretta è partito dalla zona della Darsena, teatro abituale di assembramenti, insolitamente deserta e presidiata dalla polizia. Gli è bastato spostarsi pochedi metri verso il centro per trovare una situazione oltre ogni limite: “Ma questo non è un– ha commentato – è un festival scolastico, è il Tomorrowland, ma cosa è, un?” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Debbie_Bell : RT @italianews_h24: “Tu invece può darsi Che vuoi ritrovarti Col mio anello al dito e una casa a Milano All'ultimo piano Tra un po' di anni… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Una notte molto movimentata: cosa è successo ?? - GiovannaVanore : RT @italianews_h24: “Tu invece può darsi Che vuoi ritrovarti Col mio anello al dito e una casa a Milano All'ultimo piano Tra un po' di anni… - Veva7 : @M0NIETTA Bisogna vedere come sei stata educata ... all epoca ero poco più che ventenne nella Milano 'da bere ' cir… - micricosmo : RT @italianews_h24: “Tu invece può darsi Che vuoi ritrovarti Col mio anello al dito e una casa a Milano All'ultimo piano Tra un po' di anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano notte

MilanoToday.it

... residente nel Lazio, ha poi rivelato di essersi vaccinata: 'Mi sono prenotata latra il ...di imparare a cavarmela da sola e di vivere da sola quando Strehler mi ha fatto venire a' . Con ...Finalmente uscito dall' ospedale San Raffale di, dov'è stato ricoverato in terapia intensiva a seguito del brutto incidente subito, Emilio ... Del suo periodo di degenza dice: 'La, contavo ...Autostrade per l'Italia A1, chiusura per una notte della stazione di Impruneta In entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma tra il 28 e il 29 aprile Sulla A1 Mila ...I teatri di Milano si preparano a riaprire le porte ognuno a suo modo.Lo faranno inizialmente simbolicamente, invitando la città, i suoi abitanti, i bambini a riempire i loro spazi a lungo rimasti vuo ...