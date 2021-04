Meloni: «In Italia la libertà, mentre la celebriamo, non è più scontata. Aiutateci ad abolire il coprifuoco» (Di domenica 25 aprile 2021) «La libertà, mentre la celebriamo, non è più scontata». Giorgia Meloni commenta un post su Facebook la ricorrenza del 25 Aprile. «A oltre 70 anni dall’inizio della nostra Repubblica democratica, e ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, il governo ancora pensa di potersi arrogare il diritto di decidere se e quando gli Italiani possano uscire di casa». Poi lancia un «appello a tutti coloro che credono nel valore della libertà: Aiutateci ad abolire il coprifuoco». Meloni, il web: «No al pass vaccinale» Tantissimi i commenti sui social. Molti sono preoccupati per il pass vaccinale. Scrive un utente: «Oltre al coprifuoco bisogna abolire qualsiasi pass vaccinale e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 aprile 2021) «Lala, non è più». Giorgiacommenta un post su Facebook la ricorrenza del 25 Aprile. «A oltre 70 anni dall’inizio della nostra Repubblica democratica, e ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, il governo ancora pensa di potersi arrogare il diritto di decidere se e quando glini possano uscire di casa». Poi lancia un «appello a tutti coloro che credono nel valore dellaadil»., il web: «No al pass vaccinale» Tantissimi i commenti sui social. Molti sono preoccupati per il pass vaccinale. Scrive un utente: «Oltre albisognaqualsiasi pass vaccinale e ...

